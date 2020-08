Antonella Maucioni va in pensione: l'abbraccio alla preside del Liceo Da Vinci - Terzo Binario News

“Da domani la professoressa Antonella Maucioni non sarà più la preside del Liceo Da Vinci di Maccarese. Andrà in pensione, per godersi il meritato riposo dopo una vita dedicata alla scuola, alle ragazze e ai ragazzi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Voglio salutare pubblicamente la professoressa Maucioni e ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questi 15 anni a Maccarese, con passione, amore e dedizione, accompagnando le ragazze e i ragazzi di Fiumicino in un percorso di crescita personale che va ben oltre l’apprendimento scolastico – prosegue il sindaco -. Ha motivato loro e il corpo docenti, giorno dopo giorno, trasmettendo valori e principi che sono alla base di una cittadinanza attiva e consapevole”.

“Sotto la sua guida il Da Vinci è cresciuto ed è diventato un liceo di eccellenza, dove i genitori hanno iscritto le proprie figlie e i propri figli sapendo che sarebbero usciti da quella scuola come persone migliori – sottolinea Montino -. Un vanto per la nostra città”.

“Con lei abbiamo collaborato tantissime volte nella realizzazione di progetti di altissimo livello, anche internazionali – ricorda ancora il sindaco -, su valori fondanti della nostra società come la memoria e l’importanza di conoscere la propria storia e quella del proprio Paese”.

“Grazie, professoressa Maucioni, a nome della Città e di tutte le ragazze e i ragazzi che hanno avuto la fortuna di frequentare la sua scuola – conclude Montino -. Antonella Maucioni lascia a chi prenderà il suo posto un’eredità importante. Anche per questo auguro buon lavoro alla professoressa Daniela Gargiulo, che da quest’anno guiderà il da Vinci, con la promessa di incontrarla appena possibile per conoscerci di persona”.