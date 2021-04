Antonella Maucioni è la nuova garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per il Comune di Fiumicino - Terzo Binario News

È stata presentata oggi in Consiglio comunale la nomina da parte del sindaco Montino di Antonella Maucioni, per tanti anni dirigente scolastica del Liceo Leonardo da Vinci a Maccarese a nuova Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Fiumicino.

“La scelta di nominare Antonella Maucioni nuova Garante dell’Infanzia di Fiumicino – spiega il sindaco – è dovuta alla grande esperienza e professionalità che per tantissimi anni ha saputo dimostrare lavorando in ambito scolastico, a stretto contatto con le studentesse e gli studenti del nostro Comune. Maucioni, che chiunque viva il nostro territorio ha avuto modo di conoscere e apprezzare, ha inoltre avuto il pregio di lavorare alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi della memoria e della valorizzazione storica del nostro passato. Con la sua spiccata sensibilità, la capacità di empatia con le nuove generazioni, sono certo saprà adempiere a titolo gratuito al ruolo di Garante nel migliore dei modi possibili dando ascolto e voce ai diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici dei cittadini più piccoli e fragili del nostro territorio, così come stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti del Fanciullo del 1989”.

“Sono onorata – aggiunge Maucioni – che la scelta del sindaco sia ricaduta sul mio nome. Lavorerò nell’interesse esclusivo dei bambini e dei ragazzi di un Comune che amo molto e che, a tutti gli effetti, sento mio dopo tanti anni. Mi prefiggo di lavorare di concerto con tutte le realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio per costruire comunità educanti e dare il mio apporto alla crescita di un Comune a misura di bambini e ragazzi”.