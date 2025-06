Anna Pepe a Ladispoli, "Grando non considera i residenti di Ladispoli che votano e pagano le tasse" • Terzo Binario News

“La cantante Anna si è esibita a Ladispoli percependo per 30 minuti un compenso di 140.000 euro. Altri spettacoli con canzoni e canzonette sono previsti nella nostra città Ladispoli.

il tempo è buon testimone, il tempo è denaro, il tempo è un gran medico, il tempo vola. La scienza spiega cosa sia e a cosa serva il tempo. Noi cittadini non abbiamo bisogno della scienza per riscontrare come sia scandito il nostro tempo in città.

Il trascorrere del tempo in una città dove: persone con disabilità riscontrano grandi disagi per i loro movimenti, trovare un parcheggio diventa una impresa, il traffico è caotico e ingestibile, i marciapiedi sono insicuri e maltenuti, e via di seguito.

La politica nostrana si dichiara contenta di quanto speso e dei 15.000 spettatori “fans venuti da ogni dove”. La politica nostrana in quale conto tiene la cittadinanza residente che paga le tasse e che vota?

Gaetano Minasi