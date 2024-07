Ancora un furto in casa Zaccagni-Nasti, il precedente nel novembre 2023 • Terzo Binario News

Rubati Rolex, scarpe, borse di lusso, gioielli; lo sfogo dell’influencer: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia. Pezzi di m…a”

Brutta sorpresa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I ladri sono entrati nella loro casa, in zona Camilluccia, portando via gioielli, monili, Rolex, scarpe e borse di pregio. Il bottino è da quantificare. Per la coppia – lei influencer, lui giocatore della Lazio – è la seconda visita dei soliti ignoti nel giro di otto mesi. Nasti, su Instagram, sfoga tutta la sua rabbia: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l’Italia. Pezzi di m…a”.

Furto a casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti

L’amara scoperta è avvenuta ieri, verso le 17,40. Chiara Nasti rientrava nella propria abitazione insieme alla baby sitter. Ha provato a entrare, ma si è accorta che la porta di ingresso era chiusa dall’interno. Insomma, qualcosa non stava procedendo nel senso giusto, proprio come nel novembre del 2023. Così, ha contattato subito le forze dell’ordine.

Aperta la cassaforte

Sul posto è giunta la Polizia. Gli agenti hanno accertato che è la finestra del bagno è stata sradicata e la camera da letto era stata completamente distrutta, i mobili devastati. I malviventi, armati di flex, hanno aperto la cassaforte a muro da dove hanno prelevato scarpe, borse di lusso, gioielli, monili. Al lavoro, alla ricerca di tracce utili per rintracciare i responsabili, la Polizia scientifica. Indagano gli investigatori del Distretto Ponte Milvio.

Il furto nel novembre 2023

A novembre i soli ignoti erano entrati in azione nell’abitazione dove il giocatore della Lazio vive con la famiglia. Al momento del “colpo” nessuno si trovava nella dimora.