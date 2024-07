Merce avariata, condizioni igienico-sanitarie pessime: sequestrati 60 chili di prodotti in un negozio di alimentari • Terzo Binario News

Il locale segnalato alla Asl; quasi 500 controlli nel weekend da parte della Polizia di Roma Capitale: sanzionati minimarket aperti oltre l’orario consentito

Merce senza tracciabilità e in stato avariato in un negozio di generi alimentari. Sessanta chili di prodotti finiti sotto sequestro. Parliamo di prosciutto, farine, mozzarella, salse, pomodori, verdure e spezie. Il gestore dell’attività è stato sanzionato anche per altre irregolarità amministrative, per un totale di circa 3mila euro. L’intervento (questo effettuato insieme alla Polizia di Stato) è uno tra i tanti effettuati nel weekend dalla Polizia locale di Roma Capitale. Alla fine, sono stati circa 500 i controlli eseguiti tra locali pubblici e attività commerciali nelle zone della movida.

Quasi un centinaio gli illeciti riscontrati, in particolare per vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche fuori orario, musica ad alto volume, maggiore occupazione di suolo pubblico, irregolare trattazione dei rifiuti. Sette i minimarket sanzionati in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito in vari quartieri come San Lorenzo, Pigneto e piazza Bologna. Una quarantina le violazioni accertate presso le attività ricettive. Il locale è stato poi segnalato alla Asl per le verifiche del caso, in quanto in condizioni igienico-sanitarie inadeguate.

Pattuglie impegnate anche nelle verifiche sulle condotte di guida: quasi 400 le violazioni al codice della strada registrate tra venerdì e sabato sera, nei quartieri maggiormente interessati dalla movida cittadina.