Ancora chiusure sulla A12, stavolta a Civitavecchia Nord • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma: Civitavecchia sud;
in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.