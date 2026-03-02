"Roma in cactus", originale mostra mercato nel weekend • Terzo Binario News

L’organizzazione è di Verdeinscena, brand creato dal civitavecchiese Stefano Borghetti

Nasce, a Roma, un nuovo appuntamento per gli amanti delle piante grasse! Ed ancora una volta porta la firma di Stefano Borghetti, civitavecchiese che ha coltivato la sua passione per le piante fin da bambino, nel giardino di casa dei genitori, diventando poi organizzatore di mostre mercato botaniche, senza dimenticare la sua altra passione, quella per lo spettacolo.

Stefano Borghetti ha affinato la sua conoscenza nel verde lavorando in una grande azienda a Sanremo. Ecco come la racconta sul sito “Verdeinscena”: “Così, una volta tornato a Civitavecchia, alle mie radici, ho iniziato a progettare e realizzare giardini, in collaborazione con importanti architetti e paesaggisti che mi hanno dato fiducia, fino a quando, nel 2016, decisi di organizzare la mia prima mostra mercato botanica a Civitavecchia, da cui ne sono poi derivate altre sul territorio laziale”.

Nel curriculum di Borghetti c’è la laurea al Dams, un corso in un’accademia di recitazione e svariate partecipazioni in tv e cinema. “Posso dire – spiega a ancora – di aver trasformato in professione le mie due attitudini e forse, quando mi chiedono che lavoro faccio, dovrei rispondere che sono un “giardinista”, cioè un giardiniere/regista. In inverno produco e metto in scena spettacoli teatrali (sono specializzato in musical interattivi rivolti a studenti di elementari e medie); in primavera ed autunno organizzo mostre mercato botaniche; in estate curo il mio giardino, vado al mare e mi progetto il futuro”. Oltre che seguire i suoi 20 acquarii tropicali….

𝑽𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑺𝒄𝒆𝒏𝒂 di Borghetti presenta la prima edizione di 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀, una mostra-mercato interamente dedicata a cactacee e succulente, pensata per appassionati, collezionisti e curiosi. Espositori provenienti da tutta Italia, Germania ed Olanda porteranno in vendita sorprendenti “piante grasse di ogni tipo nelle varietà più insolite e rare. Oltre a questo sarà possibile acquistare vasi e substrati di coltivazione idonei.

Un’occasione unica per scoprire specie particolari, incontrare vivaisti specializzati e immergersi nel mondo affascinante delle piante più resistenti e sorprendenti della natura.

Appuntamenti sabato 7: ore 10 – 20 – domenica 8: ore 10 – 19. Roma – Fusolab 3.0 – viale della Bella Villa 94 metro C “Alessandrino”, parcheggio gratuito multipiano. ingresso € 5 – Gratuito per bambini sotto i 12 anni e per persone con disabilità certificata. Cani ammessi al guinzaglio.