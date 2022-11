Altre chiusure sulla A12 da stanotte per tutta la settimana verso il casello di Maccarese Fregene • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di ripristino del sottovia “Ferrovia Roma Pisa”, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene.

– nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10, con orario 21:00-6:00, in uscita per il traffico proveniente da Civitavecchia e da Roma.

– dalle 21:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 novembre in uscita per il traffico proveniente da Civitavecchia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Torrimpietra.