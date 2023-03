Allumiere: “Arrivano i primi frutti dell'Amministrazione Landi” • Terzo Binario News

A quasi un anno dall’insediamento, il bilancio della vice sindaca, Marta Stampella.

Adesso è ufficiale: il Comune di Allumiere ha partecipato con successo all”Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” emanato dalla Direzione Generale Incentivi Energia (DG IE) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già Ministero della Transizione Ecologica, riguardante la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione d’interventi di efficienza energetica.

L’importo del finanziamento ottenuto è di oltre 330.000,00 euro e servirà al rifacimento totale delle centrali energetiche dei due plessi scolastici che ospitano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo livello, ad installare sistemi di relamping e ad installare impianti fotovoltaici, nonché a sostituire vecchi infissi con sistemi di schermatura solare.

Nel progetto, inseriti anche interventi per l’efficientamento energetico della Farmacia e del Palazzo Comunale.

Un corposo rinnovamento per le strutture comunali coinvolte che si tradurrà anche in un forte risparmio energetico per il Comune.

“Si tratta – ha spiegato la Stampella – di un contributo a fondo perduto destinato agli edifici pubblici e per cui abbiamo volutamente scelto di candidare scuole in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Su tratta di interventi necessari per garantire un ambiente più sano e accogliente agli studenti, un maggiore comfort termico e salutare a tutti gli alunni e che comportano non solo un importante impatto positivo per l’ambiente, ma anche una riduzione delle spese di energia . Tengo a specificare che non sono risorse che arrivano a caduta a tutti i Comuni, ma che il Comune di Allumiere ha ottenuto con ben due progetti la cui presentazione si è resa possibile grazie al buon lavoro degli uffici e dei tecnici progettisti che sotto la direzione dell’Amministrazione hanno permesso di raggiungere i risultati auspicati. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro intenso, partecipare ai bandi e ottenere risorse importanti da investire sul territorio non è un risultato scontato, né tanto meno di poco conto”.