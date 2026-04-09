All'Olmetto di Ladispoli le strade restano un problema • Terzo Binario News

Nella lottizzazione Olmetto, nonostante i lavori stradali, continua il disagio dei residenti.

Sulle strade appena spianate continuano le corse dei maleducati che confidano sugli scarsi controlli e costituiscono un grave pericolo per automobilisti e pedoni, oltre al fastidio procurato dalla polvere che alzano.

Per questo, sottolineano i residenti, urge l’installazione di videotrappole per un maggiore controllo, anche in ottica della prevenzione contro l’abbandono di rifiuti.

Ma anche le ditte che effettuano scavi lasciano pericoli come la voragine lasciata aperta a fianco ad un tombino in via dei Ciliegi.

A intervenire è stato un fornitore di energia che ora, con l’erba in crescita, sta diventando una trappola pericolosissima specialmente per cicli e pedoni ma dannosa anche per le vetture.

Per questo, la chiosa finale, oltre i lavori servono maggiori monitoraggio e sorveglianza.