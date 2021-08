Allerta caldo per tre giorni su Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con il Ministero della Salute ha diffuso un bollettino relativo alle ondate di calore che prevede anche per il territorio di Civitavecchia un’allerta di livello 1 per le giornate di oggi, domani e dopodomani.

Secondo il bollettino è infatti prevista per oggi e domani una temperatura massima percepita di 36 gradi che arriverà a 37 gradi nella giornata di mercoledì.

Si raccomanda la massima attenzione soprattutto agli anziani e ai soggetti affetti da patologie per le quali sia sconsigliata l’esposizione prolungata ad alte temperature. Si raccomanda comunque la lettura del vademecum redatto dal Ministero della Salute per affrontare le ondate di calore.