Alla Lega Navale Civitavecchia una coach regata ha chiuso il raduno nazionale Youth IQ Foil • Terzo Binario News

A Civitavecchia si è concluso lunedì il raduno nazionale Youth IQ foil presso la sede della Lega Natavale italiana.

“Contestualmente al raduno, per i convocati e non, abbiamo organizzato una coach regata, cioè una regata senza valore ufficiale, che ci ha permesso di elevare il livello tecnico del lavoro in acqua – spiega l’allenatore Emanuele Arciprete -. Quest’ultima iniziativa è stata ufficializzata anche dalla federazione di zona, che ha riconosciuto attraverso il mio tutoraggio, importanti ore di aggiornamento per i tecnici di primo livello. Le condizioni meteo sono state molto impegnative tutti i giorni, ma siamo riusciti a svolgere numerose prove anche con onde di 2m e vento con punte di 30 nodi. Tra gli ospiti anche molti stranieri. Loro, come tutti gli altri, si sono congratulati per l’organizzazione e hanno trovato molto proficua la settimana di allenamento”.



“Un ulteriore motivo di soddisfazione è stato aver messo alla prova anche i nostri giovanissimi, che hanno dimostrato grandi capacità organizzative, di risoluzione problemi e lavoro in squadra. Ringrazio la nostra Lega Navale e tutti coloro che hanno reso possibile direttamente o indirettamente la realizzazione di questo evento. In particolare gli amici Riccardo Errico (Truciolo), Andrea Morri, Giuseppe Senese, Nicholas Previtali che si sono messi a disposizione sacrificando gratuitamente il loro tempo libero. A presto!”.