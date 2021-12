Alla Don Milani la Polfer di Civitavecchia porta Natale, legalità e solidarietà - Terzo Binario News

Si è svolta a Civitavecchia un’iniziativa solidaristica immaginata grazie all’impegno ed alla sensibilità dimostrata dagli operatori della Polizia ferroviaria in servizio presso la Sottosezione Polfer di Civitavecchia che hanno saputo coinvolgere, attraverso il progetto “Train to be cool”, diversi attori del territorio di riferimento con l’obiettivo di sottolineare come il Natale non sia un tempo né una stagione ma uno stato d’animo, volendo quindi dare un segnale tangibile del mettersi a disposizione tipico della Polizia di Stato.

Poiché cultura della legalità, prevenzione e solidarietà rappresentano gli anelli di congiunzione per la tutela della persona è stato lanciato un progetto di forte condivisione che ha visto il suo momento topico nella raccolta dei pacchi dono da far recapitare alle persone più bisognose e meno fortunate preparati dagli alunni e nella consegna di un messaggio di ringraziamento che i giovani ragazzi hanno voluto riservate all’Istituzione della Polizia di Stato.

All’iniziativa hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto Scolastico Don Lorenzo Milani e Renato Borlone, il sindaco della cittadina Ernesto TEDESCO, l’Assessore ai Servizi Sociali Cinzia NAPOLI e i Dirigenti scolastici.

I pacchi dono raccolti verranno consegnati all’ONG “Il Volontariato promuove la vita” che coordina le attività delle Associazioni del terzo settore del territorio dell’ASL ROMA 4, che alle stesse sovrintende.