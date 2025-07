Alla Coop di Cerveteri il progetto Calma Sensoriale per persone autistiche • Terzo Binario News

Ogni martedì, dalle 14 alle 16, luci e musica e abbassate, annunci vocali ridotti e corsia preferenziale alle casse

Unicoop Etruria prosegue l’impegno per rendere i suoi supermercati più accoglienti e accessibili alle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Dopo l’avvio del progetto “Calma Sensoriale” presso il supermercato Coop di via Laurentina a Roma, la Cooperativa lo ha esteso oggi anche al punto vendita Coop di via Paolo Borsellino a Cerveteri, alla presenza del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, e della Presidente di Unicoop Etruria, Simonetta Radi.

Tutti i martedì, dalle 14 alle 16, nel supermercato verranno applicate una serie di regole, per migliorare l’esperienza di spesa delle persone affette da autismo e agli accompagnatori: abbassamento delle luci, spegnimento o riduzione dei dispositivi sonori, spegnimento di pannelli led e accesso prioritario alle casse. Tutti i dipendenti del negozio sono stati coinvolti in un percorso di formazione sull’autismo e le sue manifestazioni.

Il progetto nasce nell’ambito del Protocollo d’Intesa sulle “Buone pratiche della calma sensoriale”, promosso dalla Regione Lazio-Assessorato all’Inclusione sociale e Servizi alla persona, insieme alle principali associazioni della grande distribuzione, e prevede l’introduzione di specifiche misure nei luoghi di acquisto, pensate per offrire un ambiente più sereno e accessibile alle persone affette da spettro autistico e ai loro familiari.

Vista la crescente diffusione del fenomeno – secondo le stime più recenti, oggi 1 bambino su 77, tra 7 e 9 anni, riceve una diagnosi di autismo, con un incremento dei casi del 600% negli ultimi anni, con manifestazioni del disturbo diverse da persona a persona, per questo si parla di spettro autistico – i contesti affollati e ricchi di stimoli, come quelli di un supermercato, possono risultare particolarmente complessi per chi presenta ipersensibilità sensoriale.

Per questo, sempre più esercizi commerciali stanno aderendo al progetto “Calma sensoriale”, con l’intento di creare spazi più rispettosi e inclusivi.

Unicoop Etruria, dopo l’avvio del progetto pilota presso il supermercato Coop di via Laurentina a Roma, ha deciso di proseguire il suo impegno adottandolo anche a Cerveteri ed entro la fine dell’anno conta di estendere il progetto ad altri punti vendita del Lazio.

“La nostra Cooperativa crede nel valore dell’inclusione e nell’importanza di creare luoghi che sappiano accogliere tutti, specialmente le persone più vulnerabili e sensibili, anche nelle attività più semplici come fare la spesa. Questo progetto rappresenta un impegno concreto e un segnale di attenzione sociale: per questo abbiamo organizzato anche un corso di formazione specifico per il personale del negozio. Dopo la prima esperienza al supermercato di via Laurentina a Roma, estendiamo oggi le pratiche della Calma Sensoriale al punto vendita di Cerveteri e contiamo di farlo anche in altri territori, perché rendere i nostri negozi più confortevoli e accessibili è un dovere e una responsabilità che vogliamo portare avanti concretamente”, ha dichiarato Simonetta Radi, Presidente Unicoop Etruria.

“Ho accolto con grande piacere questa iniziativa promossa dalla Regione Lazio, nella persona dell’Assessore Massimiliano Maselli, e subito abbracciata con convinzione dalla Coop di Cerveteri. Si tratta di un bellissimo esempio di sensibilità e attenzione verso le persone più fragili, che ben si sposa con il modus operandi della nostra Amministrazione, da sempre impegnata in progetti innovativi di inclusione e abbattimento delle distanze. Interventi come quello del progetto ‘Calma Sensoriale’ ci ricordano quanto sia importante costruire una comunità accogliente e rispettosa delle diversità, dove tutti possano sentirsi a proprio agio, anche nei gesti più semplici della quotidianità”, ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.