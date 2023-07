Alberto, cane coccolone si merita di lasciare il box • Terzo Binario News

ALBERTO è un cane buono e coccolone ma molto probabilmente rimarrà in canile per sempre perché in mesi di pubblicazioni nessuno mai ha chiesto di lui.



Noi continuiamo a pubblicarlo con la speranza che prima o poi anche lui possa trovare una famiglia.



#Alberto va d’accordo con le cagnoline femmine e sa andare al guinzaglio. Ha circa 3 anni, pesa 24 kg. Si affida microchippato e testato leishmania negativo.

Si trova a Conversano(BA) ma per buona adozione arriva in centro e nord Italia

info 3395452260