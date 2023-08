Alberi con radici asfaltate in via Trieste a Ladispoli • Terzo Binario News

“Per il bene degli alberi, che sono elementi importanti all’interno dell’area urbana di Ladispoli, vorrei porre l’attenzione di come sono stati strozzati con l’asfalto, i fusti dei platani di via Trieste.

Nelle foto si evidenzia come non sia stato lasciato spazio per il nutrimento della pianta intorno alla base.

Spero che la segnalazione arrivi a chi di competenza per un intervento riparatore che eviterebbe danni irreversibili alle alberature”.

Lettera firmata

