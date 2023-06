Al porto di Civitavecchia la 69° edizione del Campionato Italiano di pesca da riva • Terzo Binario News

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno si sono svolte a Civitavecchia, nel porto, all’interno della diga foranea, le prove della 69° edizione del Campionato Italiano individuale di canna da riva.

Sono stati 90 i finalisti che si sarebbero giocati titolo ed accesso al Club Azzurro in tre gare.

Si è gareggiato al mattino e al pomeriggio. Dopo le prime due gare, poi, dalla classifica provvisoria, con il sistema delle teste di serie, si sarebbe fatto il sorteggio per la terza prova anche questa disputata alla domenica mattina/pomeriggio.

Il campo di gara tuttavia, ha dimostrato di non riuscire a sopportare la pressione di tre giornate di competizioni che poi hanno comportato il suo impiego a tempo pieno per tre giorni consecutivi senza tregua e soprattutto la pasturazione continua per 18 ore di gare ed il rilascio dei pesci dopo ogni prova.

E’ quindi successo che già al sabato mattina la pescosità si sia ridotta per diminuire ulteriormente alla domenica, soprattutto al pomeriggio.

La pesca è stata quella che Civitavecchia in questi ultimi anni ci ha fatto imparare a conoscere: quella dei pescioni che nuotano a ridosso della diga foranea. Occhiate, saraghi, sugarelli, qualche orata e qualche grosso muggine.

Pesca difficile che è diventata ancor più complicata nella parte bassa del campo, quella più interna del porto, dove, evidentemente questi pesci stentavano ad entrare.

Alla fine, unico concorrente ad aver centrato per tre volte il bersaglio del primo di settore, Matteo Francescato della GPS Lo Squalo Martellago Colmic, interpretando magnificamente bene la pescata nelle tre giornate di gara, conquista l’ambito titolo davanti al compagno di squadra Fabio Pantani che totalizza due primi ed un secondo ed a Davide Mora della Mestrina Colmic con due primi ed un terzo.

I ringraziamenti a chi ha reso possibile realizzare questa importante manifestazione nel porto della nostra città: Autorità di sistema portuale, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Rome Cruise Terminal, Port Mobility. Alla Regione Lazio e Amministrazione Comunale, alla Federazione Nazionale FIPSAS. A chi ci ha supportato perché la manifestazione riuscisse al meglio: Conad le Terme, Nautica Fioro’ e pasticceria Mauro.