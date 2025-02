Il Tolfa rincorre e batte il Morandi, ora è secondo • Terzo Binario News

Finale di 2-1 con reti di Damano Pasquini e Miguel Vittorini

Il Tolfa fatica, va sotto contro il Rodolfo Morandi ma ribalta il punteggio e porta a casa tre punti che valgono il secondo posto in classifica.

Il recupero della 16esima giornata di andata del girone A di Promozione è terminato 2-1 con le tre reti messe a segno tutte nella ripresa e ora i collinari hanno preso l’abbrivio giusto per puntare al play-off.

Nella scelta dei primi undici mister Macaluso effettua qualche variazione rispetto al pareggio di domenica di Santa Marinella inserendo Suma per Martinelli al centro dell’attacco, Pasquini per Imperiale in mediana, Pangi per Vittorini e Marziantonio per Santi sul fronte destro sia offensivo che difensivo.

Intorno al 15’ apprensione per Quinti, che si ferma in seguito a un contrasto di gioco. L’ex mediano del Dlf non riesce a continuare (per il quale si teme un infortunio serio al tendine) e gli subentra Imperiale. Confusione e palle perse sul fronte tolfetano, aspetto insolito per capitan Roccisano e compagni. Al 26’ cross da sinistra di Fagioli, Imperiale di testa la sfiora soltanto. Sul fronte lidense, azione insistita a destra e Furfaro non trova la palla perché troppo alta. Al 28’ recupera palla sul limite Marziantonio che abbassa la testa e spara un diagonale pericolosissimo. Azione simile del Morandi, con Achilli che manca il bersaglio. L’occasione più ghiotta capita al 32’ ai padroni di casa: percussione dal lato sinistro di Pasquini dopo un velo di Fagioli, palla al bacio all’altezza del dischetto ma Imperiale con un rasoterra fa fare bella figura al portiere ospite. Al 43’ pallone buono per Pasquini a seguito di una respinta della difesa ma spara altissimo. Infine da angolo, il colpo di testa di capitan Roccisano esce di poco.

La ripresa inizia subito con un’occasione per parte: la prima capita a Sargolini che conclude addosso a De Clementi da dentro l’area; l’altra invece è una botta di Pasquini dal limite che non passa lontano dalla traversa. E sempre dal limite al 5’ ci prova ancora Achilli che fa scorrere brividi sulle schiene dei tifosi in tribuna. All’8’ bravo il portiere Verdecchia su punizione defilata di Fagioli che toglie la palla dalla testa di Salvato. Al 16’ buon cross di Pangi su cui Pasquini viene anticipato di un soffio. La sbocca il Morandi al 21’ con Sargolini con un contropiede micidiale e la difesa tolfetana presa alla sprovvista. Il diagonale non lascia scampo a De Clementi. Dopo la rete subita, Macaluso cambia l’attacco inserendo Martinelli per Suma e Vittorini per Pangi ed ecco l’1-1 al 28’, che porta la firma di Pasquini bravo ad accompagnare al meglio una percussione a sinistra di Martinelli con assist servito al bacio. Due minuti e la ribalta Vittorini, quando in area l’attaccante mancino intercetta un pallone vagante e, avendo il tempo di mirare, la mette all’angolino a giro. Il Morandi accusa il colpo e il tentativo di Achilli non dimostra grossa convinzione. A salvare i due punti del secondo posto è una prodezza di Di Clementi alla disperata al 41’ su diagonale di Gusinu a botta sicura e in solitudine. Al 47’, sfruttando le praterie di campo lasciate dagli ospiti, Vittorini si ritrova solo in area ma stavolta di destro manca la conclusione calciando a lato. Dopo 30”, situazione simile in cui stavolta il numero 18 di casa si allunga tropo la sfera permettendo al portiere di chiudere in uscita.

Con questo risultato, il Tolfa in classifica sale a 36 punti, agganciando al secondo posto Ostiantica e Grifone Gialloverde a sette lunghezze dalla capolista Santa Marinella. Domenica si torna a giocare alla Pacifica, dove arriverà il Palocco.