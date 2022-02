Aggressione a Civitavecchia, i Carabinieri arrestano l'uomo che ha colpito la commessa - Terzo Binario News

Si tratta di un pregiudicato, che poi ha dato in escandescenze anche con i militari; la ragazza sta bene

Arrestato un pregiudicato civitavecchiese per l’aggressione alla commessa cinese di oggi pomeriggio a Mondo Casa in viale Baccelli a Civitavecchia. Attualmente l’uomo, dopo lo stato di fermo, è stato formalmente arrestato in attesa della decisione del giudice.

A creare il trambusto, la richiesta di sostituzione di una chiavetta usb. La commessa si è rifiutata scatenando la furia dell’uomo, che l’ha colpita con una manata, salvo poi avventarsi sulla cassa, nel tentativo di prendere il denaro.

A quel punto sono intervenuti gli altri dipendenti che a loro volta, hanno colpito l’uomo mettendo a soqquadro il negozio, davanti a tanti testimoni.

Sono arrivati i Carabinieri, che hanno faticato a tenere a bada l’aggressore che non ne voleva sapere di farsi ammanettare.

Per la ragazza colpita, nessun problema dalla manata ma è stata accompagnata all’ospedale San Paolo per uno stato ansioso.

I militari dapprima hanno portato il pregiudicato civitavecchiese nella caserma di via Antonio da Sangallo poi, ascoltati i testimoni, hanno visionato le telecamere dell’esercizio.