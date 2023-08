Addio alla cabina telefonica di viale Garibaldi: era l'ultima di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’ultima cabina telefonica di Civitavecchia è stata rimossa dalla Tim.

Era situata in viale Garibaldi, nei pressi del monumento di piazzale degli Eroi.

Generazioni di civitavecchiesi l’hanno usata, dapprima con i gettino poi con le schede. Un punto di riferimento anche per chi usciva dal porto, in tempi in cui i cellulari non erano nei pensieri di italiani e stranieri.

Scherzi telefonici, appuntamenti per i colloqui, delle speranze e dei sorrisi e delle lacrime, magari storie a distanza che sono state coltivate grazie a quel collegamento che nel mondo di oggi – molto poco romantico – risulta vetusto.