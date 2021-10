Addetti Tekneko a Ladispoli per taggare e distribuire mastelli agli utenti - Terzo Binario News

Addetti Tekneko ancora a Ladispoli per taggare e distribuire mastelli agli utenti. Prosegue senza sosta la campagna promossa dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana in città in collaborazione con il Comune di Ladispoli.

A partire da lunedì 11 ottobre le utenze di case singole o in condomini fino a otto unità abitative e le utenze non domestiche dotate di mastelli avranno la possibilità di taggare e sostituire i mastelli già in loro possesso dalle 12.00 alle 18.00 nei diversi punti allestiti in piazza del Mercato, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, in via dei Narcisi il lunedì e il giovedì, in via Corrado Melone il lunedì, mercoledì e venerdì, in piazza Domitilla il mercoledì e il sabato, nel consorzio di San Nicola il sabato e in piazzale Tirreno la domenica.

I cittadini che si recheranno all’info – point dovranno presentare tutti i mastelli in uso, il documento comprovante l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità e il codice fiscale della persona iscritta al ruolo Tari, se l’intestatario al ruolo Tari non può recarsi al punto di distribuzione, può consegnare la delega a una persona che dovrà esibirla insieme al suo documento d’identità (il modulo di delega è scaricabile dal sito Tekneko o dal sito del Comune di Ladispoli).

A piazza del Mercato fino a sabato 9 ottobre prosegue l’attività di taggatura dei mastelli ed eventuale sostituzione con gli stessi orari finora pubblicizzati: il lunedì e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00, il mercoledì e il venerdì dalle 17.00 alle 20.00.

Tekneko e Amministrazione Comunale hanno deciso di attivare diversi punti informativi a disposizione degli utenti, in varie zone della città – scuole, chiese e luoghi di aggregazione – a servizio di tutti i cittadini.

Fino al 31 ottobre in piazza Marescotti – Rossellini sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle 18.30 e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30 il punto informativo con i suoi addetti per illustrare le attività svolte in città e distribuire materiali informativi.

Rimarrà un punto fermo in città l’Eco sportello Tekneko di via Primo Mantovani. Proprio in questo sportello i cittadini potranno recarsi per ogni tipo di problema, per avere spiegazioni, materiale informativo e per sostituire e/o taggare i propri contenitori dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ricordiamo che Tekneko sta consegnando a domicilio alle utenze che necessitano di bidoni carrellati. Gli amministratori dei condomini con più di 8 utenze, che ancora non sono stati contattati da Tekneko, possono richiedere un sopralluogo alla società inviando una mail a ladispoli@tekneko.com usando il modulo scaricabile dal sito internet Tekneko – https://tekneko.it/wp-content/uploads/2021/07/1.-Pag-1-Modulo-di-censimento-CONDOMINI-Ladispoli-per-sito-Tekneko-.pdf.