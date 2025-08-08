Ad Allumiere torna il progetto "Dalla Primavera All'utunno" • Terzo Binario News

Per la valorizzazione dei principi locali di tutto il territorio

Pronti per il secondo appuntamento del progetto denominato “Dalla Primavera all’Autunno”: Percorsi di valorizzazione dei principi locali e del territorio della Regione Lazio. Si tratta di una iniziativa finanziata dall’Arsial – Regione Lazio che ha l’obiettivo di toccare le diverse stagioni promuovendo il prodotto locale ma anche quello laziale. La seconda giornata si svolgerà all’interno del suggestivo centro storico del borgo di Allumiere. Saranno presenti i produttori locali con una filiera slow-food che dalle 16.00 apriranno i loro stand “a km 0” dove sarà possibile effettuare le degustazioni dei prodotti locali. Alle ore 17.30 partiranno laboratori enogastronomici per adulti e bambini che dimostreranno l’importanza dei prodotti locali e al tempo stesso metteranno alla prova le capacità e bravure culinarie con l’opportunità di trasformare i prodotti del territorio in pregiate pietanze. La serata continuerà con la possibilità di degustare in loco presso gli stand dell’area Market, accompagnati da una serata musicale dal vivo con gruppi musicali territoriali ma anche di fama nazionale e internazionale.

Questo progetto nasce con la volontà di promuovere i prodotti della Regione Lazio. Per l’occasione il Sindaco Landi e la delegata Scarin ringraziano Arsial, Regione Lazio per il sostegno e il patrocinio, i produttori, lo Slow Food e tutti i cittadini e non che parteciperanno a questo evento unico nel suo genere .