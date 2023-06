Ad Allumiere sold out per “Asinitaly” • Terzo Binario News

L’evento, pensato dal delegato Duccio Galimberti, ha registrato un enorme successo nonostante il tempo non troppo clemente

Quando si coniugano amore, passione e tradizione, la ricetta non può che essere un successo ed “AsinItaly”, ad Allumiere, ne è la chiara dimostrazione. La due giorni, pensata dal delegato Duccio Galimberti in collaborazione con altri amministratori locali, ha richiamato infatti in collina moltissime persone, tutte attratte dal magico mondo degli asini e della attivissima comunità locale, che si è fatta in quattro per la riuscita dell’evento.

Del resto il legame tra asini e allumierschi è da tempo viscerale, da quando cioè nel 1965 Riccardo Rinaldi introdusse il “Palio delle Contrade”, una kermesse che faceva il verso al Palio di Siena e che da anni rappresenta l’appuntamento clou del calendario allumierasco.

Adesso però, gli amministratori stanno lavorando affinché l’universo Palio di Allumiere venga conosciuto a livello nazionale.

AsinItaly non è che il primo passo in questa direzione. Il primo step di un sogno che sembra realizzarsi grazie ad un lavoro di squadra che ha visto protagonisti produttori, istituzioni , associazioni , commercianti e volontari . Un lavoro che ha portato alla realizzazione di “un evento complesso ed impegnativo, che ha richiesto tanto impegno fisico e mentale , nel curare tutti i dettagli”.

Per gli amministratori, è stato un onore ospitare ad Allumiere i comuni di Arcidisso (Toscana ) , Isnello (Sicilia ), Fratticiola Selvatica (Umbria) , Marina Franca (Puglia ) e Porto Torres (Sardegna) , città distanti ma tutte avvicinate dall’interesse e dall’amore per gli asini .

“Di sicuro – hanno commentato gli organizzatori – questa prima edizione di “AsinItaly” ha riscosso un successo che è andato oltre le più rosee aspettative. Un grazie di cuore va agli allevatori, che ci hanno aiutato ad allestire una vetrina dove si sono incontrate tutte le differenti razze asinine d’Italia, evento unico nel suo genere : “Allevamento Asineria Lory” di Giraldo Oriella , “Allevamento della Società agricola Il Carretto srl”, “Allevamento scuderia l’Uccellatore” , “Allevamento Tennenini e Dos Santos” , “Allevamento azienda agricola MeV caseificio La Bolzella” , “Allevamento Lisa Mabilia associazione S.I.F.E. Asino Felice Scuola Italiana Formazione Equidi”.

Molto apprezzata, nell’ambito della manifestazione, anche la corsa in linea per la “Giubba d’Italia”, vinta da Mario Vela su Fate Largo, premiato dalla presidente della fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco e dall’onorevole Valentina Paterna, presidente della commissione agricoltura della Regione Lazio . Sul podio anche Paolo Fabbi, arrivato secondo su Bruno, mentre il terzo posto se l’è aggiudicato lo stesso Mario Vela, questa volta su Perla.

Il sindaco Luigi Landi e la Presidente delle Contrade, Tiziana Franceschini, si sono detti soddisfatti sia dell’organizzazione che del successo di pubblico che ha registrato questa prima edizione.

Il prossimo appuntamento relativo al mondo del Palio è per il prossimo fine settimana con la “Sagra della Lumaca”, targata Sant’Antonio.