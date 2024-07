Ad Allumiere e Tolfa arrivano "Prospettive a confronto" • Terzo Binario News

La mostra, organizzata da Lucia Gari e dall’Associazione Clik, si svolgerà ad Allumiere dal 26 al 28 luglio e a Tolfa dal 9 all’11 agosto

“Prospettive a confronto”, tra tecnica e passione. È questo il titolo della nuova duplice mostra di pittura e fotografia organizzata da Lucia Gari, apprezzata artista tolfetana, in sinergia con l’Associazione “Click”. Come ogni anno, la Gari trasmette la sua arte attraverso corsi di pittura e disegno ed espone i risultati dei suoi allievi in una mostra, allestita ad Allumiere nel cortile della scuola primaria dal 26 al 28 luglio e a Tolfa, dal 9 all’11 agosto nell’atrio comunale ed arricchita quest’anno dalle meravigliose foto messe a disposizione dai membri dell’associazione e dal presidente, Franco Pierini.

“Quest’anno – spiega la Gari – in collaborazione con la “Click” abbiamo scelto come tema la flora e la fauna locali. Ne sono venuti fuori dei lavori molto belli e originali, che verranno esposti in entrambe le cittadine, per offrire un viaggio unico e imperdibile nel ricco e variegato patrimonio naturalistico di cui disponiamo. Ringrazio i comuni per lo spazio a disposizione e il presidente Franco Pierini per la preziosa collaborazione”.