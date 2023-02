Acrobati e spettacoli circensi per il Carnevale nel centro storico di Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per Sabato 18 febbraio a partire dalle ore 15:30 nel Centro Storico di Cerveteri

Acrobati, contorsionisti, giocolieri e mangiafuoco nel Centro Storico di Cerveteri. Il Carnevale di Cerveteri si illumina con la magia dei “Buskers in Town”, che sabato 18 febbraio a partire dalle ore 15:30 saranno in Piazza Santa Maria, Piazza Risorgimento e al Piazzale del Belvedere della Rocca Antica con tanti spettacoli circensi di magia e giocoleria per festeggiare insieme il periodo dell’anno più colorato che ci sia, il Carnevale!

“Un evento straordinario dedicato a tutte le bambine e bambini e in generale alle famiglie che coinvolgerà l’intero Centro Storico – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – una grande festa all’aperto, dove tantissimi artisti intratterranno con giocolerie, equilibrismi e magie la cittadinanza. Una manifestazione che auspico possa essere accolta dalle famiglie e soprattutto dalle attività commerciali del nostro centro storico, che per tutto il pomeriggio avranno davanti la propria attività spettacoli di intrattenimento aperti a tutti. Ovviamente, invito tutti a venire a Cerveteri e a colorare la nostra città con maschere, coriandoli e tanta allegria. Sarà una grande festa!”.

Il programma è dislocato in tre luoghi del Centro Storico: in Piazza Santa Maria si esibiranno India Baretto, acrobata, Il circo di Rudinì del teatro circo e il giocoliere Angelo. In Piazza Risorgimento la contorsionista Irene Betti, la giocoleria di Malabriand e le percussioni di Drumbo. Al Belvedere la giocoleria e gli spettacoli di fuoco di Lucignolo. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e sono aperti a tutti.