Accordo Ama-sindacati: i dettagli • Terzo Binario News

Ama e i sindacati hanno siglato un verbale di accordo che consentirà di incentivare la presenza del personale operativo durante le domeniche e il potenziamento dei presidi di raccolta su strada e delle attività di spazzamento. Lo comunica Ama in una nota.

Lavoro domenicale

Per incentivare la presenza dei lavoratori durante le domeniche, a partire dal 1 luglio verrà riconosciuto un importo di euro 37,00 per ogni domenica effettivamente lavorata. Ovviamente l’Azienda si riserva il ricorso al lavoro straordinario per assicurare la copertura degli ulteriori ed eventuali presidi necessari.

Assetti retributivi

Le parti hanno concordato un “doppio regolazione” ancorando il mantenimento delle indennità percepite per il personale in forza e una struttura retributiva regolamentata per i neoassunti.

Potenziamento attività di presidio e pulizia

Viene istituito il profilo professionale “addetto allo spazzamento” che sarà riservato esclusivamente agli addetti con qualifica “Operaio Comune di zona” aventi idoneità limitata a questa sola mansione per la durata della limitazione. In particolare, le attività previste riguarderanno:

· spazzamento manuale di piazze/itinerari specifici (si tratta di attività complementari allo spazzamento meccanizzato)

· presidio dei punti mobili di raccolta dei rifiuti

“L’accordo di oggi – dichiara Daniele Pace, Presidente AMA – rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni industriali e a regime, dal prossimo gennaio, introdurrà una più chiara e trasparente relazione tra obiettivi raggiunti e premi meritati. Allo stesso tempo ci consente di migliorare sensibilmente la presenza tutti i giorni sul territorio e dunque la qualità dei servizi. AMA può e deve ambire ad essere un’azienda moderna ed efficiente, in grado di raccogliere e superare le sfide del presente e del futuro. Stiamo proseguendo, con la necessaria gradualità e con il necessario consenso, nella modernizzazione di AMA, garanzia di una sempre migliore pulizia della città e di salvaguardia dei posti di lavoro”.