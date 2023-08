"Accendi la Resistenza", contest creativo dell'Anpi Bracciano • Terzo Binario News

Il 20 agosto scade il termine ultimo per partecipare al Contest Creativo indetto dall’ANPI di Bracciano per Ri-Accendere la Resistenza, perchè la memoria (8 settembre 1943 – 8 settembre 2023) non sia solo strumento di commemorazione, ma strumento di resistenza e libertà.

Il fascismo che è riemerso non è solo quello visibile, ma si annida nella cultura del

menefreghismo, del qualunquismo e dell’uso pubblico della storia che non si combattono solamente con slogan del passato, con bandiere in piazza o minimizzando il razzismo strisciante, ma anche con la creatività, per rappresentare una politica costruttiva di libertà e giustizia sociale.

Il valore della Resistenza e l’importanza della Liberazione segnano profondamente la nostra Costituzione e l’antifascismo ci impegna a reinventare il nostro essere e stare per mobilitarci contro tutte le forme di oppressione del pensiero, del dissenso, sociali, di genere, economiche e, non ultima, la guerra.

ACCENDI LA RESISTENZA ANCHE TU!

