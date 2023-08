"Dal Mito alla Storia", la Pro Loco ha chiuso la rassegna con lo spettacolo "L'ultima bugia di Pinocchio" • Terzo Binario News

Con “L’ultima bugia di Pinocchio” di F. Range, andato in scena venerdì 28 e sabato 29 si è conclusa la IV edizione della rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine. finanziata dall’Enel come Main sponsor, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, e dalla BCC Roma sede di Civitavecchia.

Dopo le rappresentazioni di Fabula, Favole Chiare e Favole Scure, la storia del burattino più conosciuto, è stata presentata dall’autore e dai registi Francesco Angeloni e Chiara Barbera, come una storia legata a doppio filo con ognuno di noi. Nella sua vita da “bambino vero” Pinocchio ha dovuto affrontare avventure e difficoltà, influenzando anche la vita di chi lo ha circondato. Alla fine della vita è naturale poi fare le considerazioni su quale eredità si lascia ai propri discendenti e Pinocchio ormai anziano e malato reagisce con un’ultima bugia, carica di rammarico per chi se ne va, ma con la speranza di lasciare un buon ricordo, sani

principi e valori positivi.



Le quattro rappresentazioni, sotto la direzione artistica di Gino Saladini, si sono ispirate per questa edizione al mondo delle favole, ottenendo un grande successo di pubblico che ha apprezzato sia gli spettacoli proposti sia la suggestiva bellezza del complesso monumentale archeologico che costituisce uno dei migliori esempi di sito termale romano.

“Le Terme Taurine si sono confermate ancora una volta come una cornice straordinaria per rappresentazioni di questo genere. – sostiene la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – Con tutto il Direttivo siamo davvero soddisfatti della riuscita della programmazione, alla quale si è aggiunta una serata di ascolto dantesco proposta dal Prof. Giorgio Battistella che sta percorrendo il tour in bicicletta lungo la costa tirrenica, declamando la Divina Commedia. La tappa di Civitavecchia del 23 luglio è stata un vero momento culturale di altissimo livello.

E’ stato bello vedere gli occhi entusiasti delle persone, che oltre agli spettacoli hanno goduto della magnificenza del luogo.



Ringrazio di cuore gli sponsor che ci hanno sostenuto per questa iniziativa, il Direttore Artistico Gino Saladini, i Registi, tutti i Performer, Elisabetta Ciciani per la realizzazione dei costumi di scena, la Wandy Star di Massimo Peroni, gli Amici della Pro Loco che hanno creduto nel nostro progetto e tutti i volontari dell’Associazione”.