Academy Ladispoli, Angelocore: “Accordo saltato per il ritiro degli sponsor” • Terzo Binario News

Academy Ladispoli, Angelocore: “Accordo saltato per il ritiro degli sponsor”

La bagarre intorno all’Academy Ladispoli, che ha visto il passo indietro del gruppo romano dalla gestione dell’Eccellenza rossoblù, ha fatto discutere parecchio.

Infatti sono venuti meno gli accordi con i giocatori che dovevano approdare all’Angelo Sale che hanno compiuto un passo indietro, compreso il tecnico civitavecchiese Massim Castagnari la cui posizione che sembrava solida adesso invece anche lui è diventato dubbioso sulla permanenza.

Sui social si sono scatenati i commenti, uno dei quali scritto da Marco Angelocore che aveva assunto il ruolo di ds rossoblù in rappresentanza del gruppo romano. In questo commento, Angelocore chiarisce cos è successo: “Ho parlato di sponsor saltati per una cifra molto rilevante, senza dare la colpa a nessuno. Non ho fatto firmare i giocatori per tutelarli, altrimenti sarebbero stati privi di copertura economica”.