A Trevignano Romano inizia il Festival della lettura • Terzo Binario News

Dal 22 al 24 marzo 2024, la cittadina del lago di Bracciano, già insignita del riconoscimento di “Città che Legge”, accoglie una nuova tappa del progetto “Connessioni”. Tante le attività da seguire realizzate con il finanziamento del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, da parte della nostra Biblioteca Comunale e da varie realtà del territorio.

Molti gli operatori che hanno contribuito alla nascita di questo evento, un progetto con attività realizzate nell’interno della biblioteca e della scuola, attraverso i laboratori nati per stimolare azioni e maggiore consapevolezza nella relazione tra uomo e natura, ed i valori legati alla dignità, ai diritti, alla giustizia di cui si fa portavoce la BILL -Biblioteca della Legalità.

“Libri in movimento, storie che si spostano, cittadini consapevoli e attivi che crescono” il mantra che ci ripete il vicesindaco, Luca Galloni, una frase che ha animato “Connessioni” e che trova spazio finale in una mostra, in spettacoli tra voce e musica, in letture e laboratori aperti alla cittadinanza.

La nostra cittadina si conferma come luogo speciale per fermento culturale dedicato alla comunità ed ai tanti visitatori che ci scelgono per passare il loro tempo libero.