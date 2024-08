A Tolfa è tempo di "Prospettive a confronto" • Terzo Binario News

Bis per l’apprezzata mostra di Lucia Gari, in collaborazione con l”Associazione Click di Allumiere

Bene, bravi, bis. Dopo il successo ad Allumiere, Lucia Gari e l’”Associazione Click” ripropongono a Tolfa “Prospettive a Confronto”, una mostra volta a coniugare tecnica e passione. Dal 9 fino all’11 agosto, nell’atrio comunale, sarà possibile ammirare i quadri e le fotografie realizzate da allievi e artisti di Allumiere e Tolfa, che hanno come tema la flora e la fauna locale.

“Questa mostra – spiega la Gari – è il frutto di una proficua collaborazione con l’”Associazione Click”, che ringrazio vivamente per questa bellissima opportunità di crescita e scambio reciproci. Oltre al presidente, Franco Pierini, e a tutti i soci, un doveroso grazie va anche ai Comuni per lo spazio messo a nostra disposizione e per la sensibilità mostrata nel voler valorizzare il nostro variegato patrimonio naturalistico”.