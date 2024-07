A Tolfa è il giorno del Torneo dei Butteri: alle 18 appuntamento a La Nocchia • Terzo Binario News

Al Polo sulla Santa Severa-Tolfa l’ultima prova, la cattura del vitello, sarà in notturna. E ci saranno anche esibizioni di artisti equestri

di Cristiana Vallarino

Finalmente è arrivato il giorno delle sfide per il 34^ Torneo dei Butteri rionale. Le squadre dei sette rioni – Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio, II Battaglione – presentate al paese con la sfilata di sabato pomeriggio, si ritroveranno oggi alle 18 al polo fieristico La Nocchia sulla strada Santa Severa Tolfa per affrontarsi nelle tre prove: anello, cappello e, al calare del sole, l’impegnativa cattura del vitello.

Il terzetto di butteri da spodestare è quello della Sughera che l’anno passato ha scalzato dal podio il Poggiarello, vincitore per ben 5 anni consecutivi. Il rione gialloverde ha comunque vinto il torneo regionale 2023.

A descrivere la gara oggi al microfono sarà Massimo Morra, del conteggio dei tempi se ne occuperà Giampaolo Mura. E fondamentale sarà il supporto dei volonari, dentro e e fuori il campo, in primis Italo Ciambella, e ancora: Carlo Dini, Mauro Cascianelli, Edoardo Marini, Emiliano Marini, Stefano Tofoni, Stefano Perfetti, Giuseppe Ricotta, Jessica Marcucci.

Al montaggio del campo di gioco hanno pensato Giuseppe Testa, Italo Ciambella,

Francesco Fiorucci, Remo Mellini e Mauro Testa.

Naturalmente a La Nocchia sarà presente il medico della Asl e un’autoambulanza della Cri del comitato Allumiere-Tolfa.

Oltre alle prove per i butteri, il pubblico assisterà alle esibizioni degli artisti equestri nell’attesa che si disputi l’ultima sfida e potrà approfittare dello street food.

L’organizzazione della competizione (patrocinata da Regione Lazio, Comune e Università Agraria di Tolfa) è a cura della Pro Loco, e il presidente Felice Tidei, così come la vice Angela Ceccarelli, saranno presenti a La Nocchia e, al termine della gare, consegneranno il Drappo, creato da Silvia Di Silvestro, e le coppe ai vincitori, insieme alla sindaca Stefania Bentivoglio. Nella foto di sabato col Drappo ci sono anche la vice sindaca Laura Pennesi, il delegato allo sport Tiziano Tedesco e Mauro Testa della Pro Loco.

“Tolfa è uno dei 30 siti denominati PRIS – Paesaggi Rurali di Interesse Storico – poiché nel tempo ha mantenuto sana e preservata la propria identità agricola e silvo pastorale – il commento della prima cittadina -. Al pari, il Buttero è una figura storica, protagonista, insieme al suo cavallo del nostro meraviglioso territorio, ed insieme sono strumenti a tutela dello stesso. Il Torneo è un momento di grande emozioni per i Tolfetani, dai più anziani ai più piccoli, passando per la Pro Loco locale e i Rioni, anime del segmento folcloristico. Un momento di grande celebrazione del cavallo, in particolare del cavallo tolfetano”.