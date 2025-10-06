Cade dalla bici e sbatte la testa contro la fontana: dramma sfiorato ad Allumiere • Terzo Binario News

Il ragazzino di 10 anni prima portato al San Paolo e poi al Gemelli, è in ripresa

Un gruppetto di ragazzini in bici, in un parco. Una scena di questi tempi purtroppo non così usuale. Una caduta, niente di che se non fosse che la testa finisce sul basamento di una fontana: il sangue, la ferita, lo stordimento e la corsa in ospedale e in elicottero. Per fortuna però stavolta l’esito non è drammatico.

Questo quanto successo qualche giorno da al parco del Risanamento, nel centro di Allumiere.

Sul momento la caduta non sembrava così grave tant’è vero che il primo passaggio è stato al San Paolo di Civitavecchia. Qui la tac ha poi mostrato la presenza di un ematoma e si è preferito l’elitrasporto al policlinico Gemelli.

Da quanto si apprende, il post-operatorio del ragazzino procede bene.