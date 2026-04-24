A Tolfa al via le prove delle XVII Olimpiadi della Cultura e del Talento • Terzo Binario News

Per gli oltre 200 studenti, divisi in 33 squadre, sabato e domenica le mattinate più impegnative al Polo e al teatro Claudio

di Cristiana Vallarino

Sono arrivati giovedì a Tolfa gli oltre duecento studenti finalisti della 17esima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, ovvero quelli delle squadre che nelle varie fasi della competizione ospitate in tutta Italia si sono qualificati, eccellendo fra i 7mila partecipanti, iscritti dalle scuole superiori del paese.

Il giorno dell’arrivo è stato dedicato soprattutto alla registrazione delle squadre (composte mediamente da 6 ragazzi più il docente accompagnatore), all’accoglienza (facilitando la sistemazione nei vari B&B del paese e dei dintorni) e al momento istituzionale con le autorità e l’organizzazione.

Al teatro Claudio la sindaca Stefania Bentivoglio ha portato i saluti dell’amministrazione comunale salendo sul palco insieme all’attuale presidente delle OCT, Simone Aubry. “Nella vita quotidiana di un sindaco – il commento della prima cittadina -, sono tante le cose che spesso pesano sul cuore. Le Olimpiadi sono uno di quegli esempi di realtà virtuose che, al contrario, offrono un meraviglioso spaccato di grande bellezza. Perche la Cultura, capace di generare Economia e Socialità, non solo consente di poter gestire la propria Libertà, ma consente di Divertirsi. E questi ragazzi, potranno sedersi al tavolo del domani con competenze, valore e grandi ricchezze, magari citando Catullo in latino o argomentando di grandi autori. Perché la Cultura è Bellezza e la Bellezza allevia e distende gli animi. E Tolfa, insieme allo staff e al suo presidente Simone Aubry, è lieta di diventare il palcoscenico di tanta Bellezza”.

Giovedì c’era anche il consigliere comunale Tiziano Tedesco e non poteva mancare l’onorevole Alessandro Battilocchio, il parlamentare locale che è presidente onorario dell’Olimpiadi. Oltre alla foto al giardino, il mega gruppo, con l’assessore Tagliani in fascia tricolore, ha sfilato per le vie del paese accompagnato dalle note della banda “Giseppe Verdi”.

La giornata si è conclusa al teatro Claudio con la prima proiezione dei cortometraggi che ogni squadra ha dovuto confezionare per guadagnare punteggio. Le altre seguiranno stasera e sabato sera. Li esaminano i giurati popolari a cui vanno i ringraziamenti, per la loro disponibilità, dell’assessore Alessandro Tagliani, fatti ieri sera al Claudio, alla presenza dell’on. Battiloccchio, con tanto di brindisi.

Stamattina la piazza Vittorio Veneto di Tolfa si è svegliata, invece che con il solito mercato settimanale (spostato in viale Europa), trasformata in una area sport, dove decine di ragazzi si sono sfidati in partite di pallavolo e nella originale Staffetta della Cultura.

Domani, sabato 25 aprile, la mattina sarà dedicata alle prove di cultura e di talento, in contemporanea, al Polo culturale e al teatro per metà delle 33 squadre, che domenica 26 si alterneranno.

Per le “interrogazioni” del “Parlateci di… ” al Polo i docenti Serenella Piermarini, Giulia Castagnari, Cinzia Ciambella, Mara De Santis, Claudia Amoroso, Michele Capitani, Elena Sternini, coordinati dalla presidente Natalia Aradis, mostreranno delle foto, da cui ragazzi dovranno mostrare la loro preparazione, argomentando al meglio. Ed è prevista anche la prova in inglese.

Il teatro Claudio ospiterà le esibizioni dei team: in 5 minuti sul palco i ragazzi dovranno mettere in mostra i loro talenti, creando una rappresentazione e dimostrando anche di saper lavorare affiatati. A giudicarli saranno cinque “professionisti” delle arti, coordinati dal presidente Max Petronilli, cantante e insegnante di canto, ovvero: Marilena Ravaioli (danza), Anthony Caruana (teatro e musica), Giulia Valentina Leonardo (musica), Valeria Musarella (teatro e arte) e la giornalista Cristiana Vallarino,

Domenica pomeriggio sarà la volta delle finali delle battle di musica, recitazione e danza, cioè le sfide singole per quei ragazzi selezionati. A chiudere la cerimonia di premiazione.

La permanenza dei giovani a Tolfa sarà allietata da momenti di intrattenimento e divertimento, con visite guidate e dj set. Inoltre, ristoranti, bar e pizzerie locali offrono menù a prezzi contenuti.