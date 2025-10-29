 A Tarquinia il sindaco Sposetti solleva l'assessora Calzolari • Terzo Binario News

A Tarquinia il sindaco Sposetti solleva l’assessora Calzolari

Ott 29, 2025 | Politica, Tarquinia

Monica-Calzolari-Francesco-Sposetti

Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha disposto il 29 ottobre 2025 la
revoca delle deleghe conferite all’assessore Monica Calzolari.

“La decisione – dichiara il sindaco Sposetti – è stata assunta a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra sindaco e componenti della Giunta comunale.

Dopo un’attenta e ponderata valutazione, ho ritenuto che le condizioni per una proficua prosecuzione della collaborazione sono venute meno e che pertanto non è più possibile dare piena attuazione al programma di mandato e garantire l’unità della maggioranza che sostiene la nostra l’Amministrazione.

Ringrazio l’assessore Monica Calzolari per l’attività svolta in questo anno,
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.