A Tarquinia il sindaco Sposetti solleva l'assessora Calzolari • Terzo Binario News

Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha disposto il 29 ottobre 2025 la

revoca delle deleghe conferite all’assessore Monica Calzolari.

“La decisione – dichiara il sindaco Sposetti – è stata assunta a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra sindaco e componenti della Giunta comunale.

Dopo un’attenta e ponderata valutazione, ho ritenuto che le condizioni per una proficua prosecuzione della collaborazione sono venute meno e che pertanto non è più possibile dare piena attuazione al programma di mandato e garantire l’unità della maggioranza che sostiene la nostra l’Amministrazione.

Ringrazio l’assessore Monica Calzolari per l’attività svolta in questo anno,

nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.