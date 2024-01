A Santa Marinella incontro fa associazioni animaliste e amministrazione • Terzo Binario News

“Prosegue l’opera di attenzione rivolta ai piccoli amici animali che l’Amministrazione Comunale sta intraprendendo a loro tutela e salvaguardia.

Si è tenuto infatti giovedì al Palazzo del Municipio di Via Cicerone, su iniziativa del Sindaco Pietro Tidei , un incontro con le associazioni e i volontari che si occupano della cura e del benessere degli animali.

Il Sindaco ha tenuto a precisare che, per la prima volta, l’Amministrazione comunale vuole affrontare la questione degli animali in maniera coordinata, organica e programmatica, ad iniziare dal randagismo, dalle colonie feline, dal canile, dal pronto intervento veterinario, dalla microchippatura, dalle sterilizzazioni e dal reperimento delle risorse per venire incontro sia ai singoli che alle associazioni, nel fornire alimenti per gli animali.

“Le tante problematiche del mondo animale, in particolare per ora cani e gatti, vanno affrontate non più solo a livello di volontariato, sicuramente encomiabile, ma anche con interventi diretti della Pubblica Amministrazione. Per questo, insieme a Marco Mollenbeck, al quale ho affidato il compito di mettersi a disposizione del gruppo che all’uopo si è costituito, abbiamo deciso di mettere a punto un programma di iniziative che partendo da un censimento puntuale dei bisogni sappia elaborare un programma di interventi coordinati ed efficaci”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei al termine della riunione. Da un paio di settimane è partita la campagna, organizzata dall’Amministrazione Comunale, di raccolta alimentare e di accessori per cani e gatti randagi e a supporto delle famiglie meno abbienti per il nutrimento dei loro animali. La raccolta viene effettuata tutti i giovedì pomeriggio presso l’Aula Consiliare .

Altra questione oggetto di discussione ha riguardato il problema dei piccoli di cavalli e bovini spesso abbandonati e denutriti. “ Appena avremo risolto con ACEA il problema dell’abbeveramento attraverso la fornitura di acqua ai fontanili di Prato Cipolloso e Fornetto , dobbiamo pensare a coordinare gli aiuti di foraggio ai giovani animali denutriti e spesso abbandonati”, ha spiegato il Sindaco, che ha assicurato un intervento diretto sul Presidente dell’Università Agraria di Allumiere, affinché si possano concertare interventi concreti tesi a scongiurare episodi di malnutrizione, sofferenza e decessi dei piccoli cavalli e bovini abbandonati allo stato brado.