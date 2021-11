A Roma 700 positivi, nel Lazio sono 1276 con 6 decessi - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 48.736 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.276 NUOVI CASI POSITIVI (-7), SONO 6 I DECESSI ( = ), 684 I RICOVERATI (-13), 89 LE TERAPIE INTENSIVE (+2) E +582 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2,6%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 700.

NELLA GIORNATA DI IERI NETTO AUMENTO DELLE SOMMINISTRAZIONI CHE SONO STATE OLTRE 33 MILA IN TOTALE, +30% RISPETTO AL GIORNO PRECEDENTE E +70% RISPETTO AD UNA SETTIMANA FA.

NEL LAZIO SUPERATE 9 MILIONI E 250 MILA SOMMINISTRAZIONI IN PREVALENZA DOSI BOOSTER CHE NELLA GIORNATA DI IERI HANNO RAPPRESENTATO IL 91% DELLE INTERE SOMMINISTRAZIONI. SUPERATO IL 94% DI ADULTI CHE HA RICEVUTO LA DOPPIA DOSE E L’88% DEGLI OVER 12 SEMPRE IN DOPPIA DOSE’

OPEN DAY OVER 40: DOMENICA 28 NOVEMBRE SI TERRANNO NUOVI OPEN DAY SU TUTTO IL TERRITORIO AD ACCESSO LIBERO. NEI PROSSIMI GIORNI TUTTE LE INFO SULLE MODALITA’ E LE STRUTTURE ADERENTI ALL’INIZIATIVA. FINO A FINE MESE OPEN DAY PRESSO IL CAMPUS BIO-MEDICO (ORE 12-16).

RAFFRONTO CON IL 25 NOVEMBRE 2020: -52 DECESSI, -826 CASI POSITIVI, -2.664 RICOVERATI IN AREA MEDICA, -260 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA, -66.628 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE.

Terza dose: oltre 538 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

HUB VACCINALI: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ATTIVE LE PRENOTAZIONI A 150 GIORNI IN APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE (HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/MAIN/HOME) PER LA DOSE DI RICHIAMO RIVOLTA A OVER 40. IL SISTEMA COLLOCA L’UTENTE ALLA PRIMA DATA UTILE, BASTA LA TESSERA SANITARIA E SCEGLIERE L’HUB VACCINALE O LA FARMACIA. IL RICHIAMO PUO’ ESSER FATTO ANCHE DAL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE, IN QUESTO CASO VA CONTATTATO DIRETTAMENTE LO STUDIO MEDICO.

MONOCLONALI: INCREMENTO DEL 25% DELLE SOMMINITRAZIONI. E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI TRIAGE TELEFONICO AL NUMERO 800.118.800 PER LA VALUTAZIONE. SONO IN TOTALE OLTRE 2 MILA E 300 LE SOMMINISTRAZIONI GIA’ AVVENUTE.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 902 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 268 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.846 medici di medicina generale e 361 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 229 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 306 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.