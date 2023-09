A Roberto Chevalier il premio laura Antonelli consegnato a Ladispoli • Terzo Binario News

Una serata all’insegna della cultura, dell’arte, del divertimento. È la manifestazione che si è svolta a Ladispoli sotto l’abile regia dell’instancabile ideatore ed organizzatore, l’attore Tony Scarf, il quale anni fa istituì con successo il premio “Laura Antonelli”, in memoria della collega ed amatissima attrice, scomparsa, nella città balneare, nel 2016.

Giunto ormai alla VII edizione, anche quest’anno il riconoscimento è stato consegnato a chi, a vario titolo, ha contribuito o contribuisce a dare lustro al centro turistico e a diffondere e a far conoscere Ladispoli in diverse parti d’Italia.

Per l’estate 2023 a ricevere quindi il premio è stato l’attore, doppiatore, voce ufficiale del famoso Tom Cruise, Roberto Chevalier.

Ma non è stato l’unico ad avere targhe e coppe. Sulla passerella di un noto locale della zona dove sono stati festeggiati i protagonisti della bella iniziativa si sono avvicendati infatti anche l’attore premiato per la sua carriera Gianluca Magni, il più giovane produttore cinematografico Alberto de Venezia, la costumista cinematografica Antonella Balsamo, la pittrice Sonia Orsini, il giornalista Cristiano Orsini, il medico chirurgo Gilberto Acquaviva, e per ‘Animali Attori’, Pasquale Martino. Grandi applausi e tanta cordialità per tutti, compreso il premio Amicizia consegnato ad Antonino Vetta della ‘Vetta Car’ di Ladispoli e al medico farmacista Bruno Migliore della Farmacia ‘Borgo San Martino’ di Cerveteri.

Tra i tavoli si potevano riconoscere anche glorie televisive mai dimenticate dal pubblico come l’attore Kaspar Capparoni, il biondo e simpatico Commissario Rex. Alla premiazione hanno partecipato numerosi personaggi dello spettacolo, tra cui il regista Roberto Girometti, l’agente cinematografico Paolo Fidemi e il regista del fotoromanzo “Grand Hotel” Carlo Micolano.