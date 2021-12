A Fiumicino quasi 430 positivi - Terzo Binario News

“Sono 6 in più rispetto alla comunicazione data ieri i positivi nel nostro Comune, che raggiungono così quota 428. In base ai dati della Asl Rm 3, le donne contagiate sono 227, gli uomini 201, con un’età media di 39 anni e il rapporto tra popolazione e positivi è di 0.52”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“La distribuzione dei contagi – aggiunge – vede Isola Sacra e Fiumicino al primo posto con il 67% dei casi, seguite da Fregene (8%), Parco Leonardo e Focene (5%), Maccarese, Passoscuro e Aranova (4%).

Oggi nel Lazio iniziano le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età 5-11 anni, che da domani si estenderanno al resto del Paese. Vaccinare se stessi e i propri figli è importante: contribuirà non solo a proteggere la vita delle persone a noi care ma anche ad abbassare il numero dei contagi su tutto il territorio. Dunque non esitate a farlo”.