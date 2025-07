A Civitavecchia applausi alle Terme Taurine per "Misteriosa Roma" • Terzo Binario News

Lo spettacolo di Gino Saladini ed Anthony Caruana proposto dalla Pro Loco

Nella suggestiva cornice delle Terme Taurine sono andate in scena le due repliche dello spettacolo “Misteriosa Roma” di Gino Saladini e Anthony Caruana. Un vero successo di pubblico che si è lasciato coinvolgere e condurre per mano in ogni vicolo, ogni strada, ogni palazzo della città eterna, con le rispettive storie, le leggende e gli aneddoti, compresi i lati oscuri

. Un’esperienza collettiva dove la musica, le parole, la danza e le immagini hanno creato un incantesimo teatrale. Un omaggio divertente, profondo e coinvolgente alla Roma che non smette mai di stupire.

Sul palco applauditissimi Gino Saladini ed Anthony Caruana autori dei testi e delle musiche originali, gli attori Luigi Florio ed Elisa Tassi e il piccolo Eugenio Chiantera. Per la parte musicale il bravissimo tenoreMarco Manovelli, ed i cantanti Irene Gargiulli, Alessandro Orfini, Francesco Di Iorio e Alessia Tassi, oltre ai musicisti Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Augusto Pirozzi, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi, Angelo Capuzzimato ed Emiliano Manna. Molto apprezzate anche le coreografie di Desiree Benevieri insieme alla piccola Siria Speroni, oltre al video scenografico davvero sorprendente di Pier Paolo Saladini.

La rassegna organizzata dalla Pro Loco di Civitavecchia, con il sostegno economico della Fondazione Ca.Ri.Civ., della BCC Roma sede di Civitavecchia, e della Soc. Terme dei Papi, prosegue con il suo programma con “Dove cade l’ombra” testo inedito scritto e diretto da Marco Paniccia con la Compagnia Avanzi di Scena. Uno spettacolo dalla forte carica drammatica sui molti interrogativi di una vicenda che porta ancora con sé una ineludibile attualità.

Appuntamento per le prossime rappresentazioni alle Terme Taurine alle ore 21,00 con prenotazione obbligatoria al 351.3440202 tramite WhatsApp.

Entrata € 5,00 gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.