Open Capitale Cultura 2028, gli incontri per promuovere Tarquinia • Terzo Binario News

Ecco gli appuntamenti, organizzati dalla Destination Management Organization Etruskey Ets, del processo partecipativo della cittadinanza

a sostegno della candidatura ufficiale della città e dei comuni associati alla DMO

Sono partiti ufficilamente i lavori per la candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2028” del-

la città di Tarquinia insieme ai comuni Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monte-

rano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto Di Castro, Monte Romano, Santa Mari-

nella, Tolfa, associati alla Destination Management Organization Etruskey Ets, al PACT (Parco

Archeologico di Cerveteri e Tarquinia) e al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma.!

Dopo aver inviato la manifestazione di interesse al Ministero della Cultura per partecipare al bando, il prossimo obiettivo da raggiungere è la costruzione del dossier di candidatura, da trasmettere entro il 25 settembre, che dovrà contenente il progetto culturale e la strategia di sviluppo territoriale come leve di crescita, inclusione e attrattività.

Un percorso che mira a coinvolgere attivamente la comunità locale trasformando idee, bisogni e aspirazioni dei cittadini in proposte concrete per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Antica Etruria Meridionale nel Lazio rappresentata dai 12 comuni.

Il primo step prevede un processo partecipativo aperto alla cittadinanza, agli operatori culturali,ai professionisti, alle istituzioni, alle associazioni e ai privati che sono invitati a prendere parte, tra il 18 e il 24 luglio 2025, agli incontri con il gruppo di coordinamento del dossier, gestito dalla Destination Management Organization Etruskey.

Gli incontri saranno l’occasione per informare e coinvolgere la cittadinanza sulla candidatura:

attraverso un confronto pubblico e un questionario, si raccoglieranno le prime proposte, idee e riflessioni sugli obiettivi da raggiungere con il dossier.

Questi i prossimi appuntamenti gratuiti e aperti a tutti: Giovedì 24 luglio dalle 10,00 alle 12,00 a Civitavecchia Sala Conferenze Biblioteca Comunale, Piazza Calamatta 18; e dalle 17,00 alle 19,00 a Ladispoli nella Biblioteca comunale Peppino impastato via Caltagirone.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini e le cittadine che desiderano portare il loro contributo, con le proprie visioni e competenze, alla candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2028” partecipando agli incontri e rispondendo al questionario.

Per info e contatti: segreteria@etruskey.it