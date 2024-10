A Bracciano riaperte le adesioni del progetto “Nuova ERA – Edilizia Residenziale per l’Autonomia” • Terzo Binario News

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bracciano, Massimo Guitarrini, è lieto di annunciare la riapertura dei termini di adesione per il progetto “Nuova ERA – Edilizia Residenziale per l’Autonomia”, un’iniziativa finanziata con 715.000 euro nell’ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

Il progetto “Nuova ERA” è rivolto a 12 persone con disabilità e offre percorsi di autonomia attraverso gruppi appartamento dotati di tecnologie assistive. Ogni partecipante avrà accesso a interventi personalizzati, percorsi formativi e tirocini finalizzati a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa, offrendo un’opportunità concreta per migliorare la propria indipendenza e qualità di vita.

“Il nostro impegno verso l’inclusione sociale passa attraverso progetti concreti come ‘Nuova ERA’, che mira a offrire soluzioni abitative innovative e percorsi di crescita personale per le persone con disabilità. La riapertura dei termini di adesione è un passo importante per coinvolgere chi non ha ancora avuto l’opportunità di partecipare,” ha dichiarato l’Assessore Massimo Guitarrini.

Le domande di adesione possono essere presentate entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2024, presso i servizi sociali del Comune di residenza o l’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano, sito in Piazza IV Novembre, 6.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email distrettoroma4.3@ comunebracciano.rm.it o chiamare il numero 06 99816353.