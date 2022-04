"Zitto marocchino !" l'insulto a un bimbo di 8 anni sul campo di calcio da un coetaneo della stessa squadra - Terzo Binario News

“Zitto marocchino !” Un insulto spregevole se pronunciato da adulti. Se poi a scandirlo è un bimbo di 8 anni durante una partita di calcio, è di gran lunga peggio.

A raccontare l’episodio, avvenuto su di un campo in zona lago di Bracciano, è un genitore, che dalla tribuna ha assistito alla scena.

“Ero ad assistere ad un torneo di calcio a Bracciano al quale partecipava anche mio figlio di 8 anni” racconta il testimone.

“Tra una partita e l’altra due bambini della stessa squadra hanno avuto un banale battibecco e uno di loro, contrariato, si è rivolto al compagno dicendo: “Ma statte zitto, che sei un marocchino!”. Il tono dispregiativo riferito al colore della pelle era evidente.

Ho incrociato lo sguardo con altri genitori e ho visto nei loro occhi la mia stessa sensazione di sconforto.

Non sono intervenuto per paura di dover discutere con i genitori del bambino (che penso non abbiano sentito), ma non dimenticherò facilmente la faccia del bambino offeso.

Ho riferito l’accaduto all’allenatore. Speriamo intervenga in qualche modo almeno riferendo l’accaduto ai genitori”.