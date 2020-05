Villa Pamphili, riapertura da incubo: "Erba alta fino alle ginocchia" - Terzo Binario News

“Erba alta fino alle ginocchia e degrado ben conservato. Questa la situazione che i romani hanno trovato questa mattina a Villa Pamphili. Dove, dopo due mesi di chiusura, nulla sembra essere cambiato, a parte l’inesorabile esplosione della primavera, con l’erba cresciuta e ormai incontenibile”. Lo dichiarano il consigliere comunale Pd, Marco Palumbo e il consigliere democrat del Municipio XII, Lorenzo Marinone.

“Probabilmente ci sarà la stessa situazione negli altri parchi della Capitale. Ci chiediamo come mai la Giunta comunale non abbia programmato con anticipo degli interventi di sfalcio dell’erba nelle varie aree verdi della città in vista della riapertura del 4 maggio. Due mesi di abbandono pesano come un macigno sui parchi della Capitale, già provati dal degrado ben prima dell’emergenza Covid”..