Via Walter Procaccini, rimosse 20 tonnellate di rifiuti - Terzo Binario News

Pulizia e rimozione rifiuti in via Walter Procaccini, Municipio VII. L’intervento, effettuato da Ama e commissionato dal Dipartimento Politiche Ambientali di Roma Capitale, ha permesso di raccogliere e avviare presso i centri di trattamento/recupero circa 20 tonnellate di materiali indifferenziati e scarti edili. L’operazione ha visto impegnati sul posto quattro operatori e due mezzi speciali (autocarro con cassa a ragno e bob-cat).

“Con il supporto di Roma Capitale Ama è costantemente impegnata nelle attività di contrasto al vero e proprio fenomeno criminale rappresentato dalle discariche abusive. Solo nelle scorse settimane interventi mirati in aree degradate del IV, V, VIII e IX municipio hanno consentito di rimuovere oltre 150 tonnellate di materiali abbandonati illegalmente su suolo pubblico”.

“L’azienda invita i cittadini, in presenza di evidenze sui possibili autori, a denunciare senza esitazione simili atti di inciviltà, che creano un danno grave e risultano ancor più deprecabili in questo periodo in cui migliaia di operatori ogni giorno sono al lavoro per garantire i servizi, come quelli di igiene urbana, essenziali per l’intera collettività”.