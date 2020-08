Via Tiburtina: malore in auto, morto 74enne - Terzo Binario News

L’anziano ha urtato un altro veicolo

Tragedia in via Tiburtina, all’altezza di via Marco Simone. Un uomo di 74 anni è morto intorno alle 12 di lunedì 31 agosto, probabilmente a causa di un malore. L’anziano era alla guida di una Renault Laguna e avrebbe perso il controllo dell’auto, andando a urtare contro un altro veicolo, una Renault Twingo.

Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale IV Gruppo Tiburtino.

