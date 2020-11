Via Portuense: banditi puntano automobilista con orologio da 9mila euro - Terzo Binario News

Rapina sventata dalla Polizia

Hanno approfittato del semaforo rosso e sono saliti a bordo di un suv. E’ successo martedì 24 novembre pomeriggio in via Portuense. Entrati in macchina, rispettivamente uno sul sedile posteriore e l’altro su quello anteriore, due uomini, entrambi con un passamontagna calzato e armati di coltello, hanno cercato di rapinare un automobilista che al polso indossava un orologio del valore di circa 9mila euro, sfilandogli anche le chiavi della vettura.

Immediato l’intervento degli agenti dell’XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, impegnati in abiti civili in un servizio di repressione e prevenzione di reati predatori. Accortisi che l’uomo era minacciato con un coltello dalla persona seduta sul sedile posteriore, sono scesi immediatamente dalla macchina, e corsi in direzione del Suv, intimando agli occupanti “Alt Polizia”. Dileguatisi in direzioni opposte, i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento dei due rapinatori, fermandone uno a poca distanza.

I poliziotti hanno quindi provveduto a soccorrere la vittima che ha, però, rifiutato le cure mediche. P.A., 23enne di origine francese è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso. Proseguono le ricerche del complice.