Via Massimo D'Azeglio è a senso unico ma con la nuova disciplina a Civitavecchia tanti entrano contromano • Terzo Binario News

Da quando è stato istituito il senso unico, in via Massimo D’Azeglio si sono resi necessari una serie di accorgimenti perché fra distrazione e abitudine, in molti hanno svoltato – o hanno tentato di svoltare – finendo contromano.

È bastato sostare qualche minuto di un pomeriggio qualsiasi per rendersi conto di ciò che accade.

“Il senso unico è attivo da qualche giorno – commenta il delegato Flavio Fustaino – con le pattuglie della Municipale che presidiano sul posto in orari critici. Il comandante Ivano Berti ha precisato che se i problemi rimanessero, i vigili ritorneranno a dirigere il traffico della via”.