Via della Pineta Sacchetti, due giovani si nascondono dietro le auto: trovati con l'hashish - Terzo Binario News

In via della Pineta Sacchetti i carabinieri hanno notato due giovani in strada che, alla loro vista, hanno tentato di nascondersi dietro le auto in sosta al fine di eludere un eventuale controllo. Fermati per una verifica, i due, cittadini romani di 20 e 17 anni, sono stati trovati in possesso 100 grammi di hashish, divisi in diversi involucri.

I Carabinieri li hanno ammanettati e hanno successivamente perquisito le loro abitazioni, nello stesso quartiere, rinvenendo a casa del 17enne, nascosti in un cassetto della sua cameretta, altre dosi della stessa droga e un bilancino di precisione.

Il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il minorenne portato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.