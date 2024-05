Vetrate panoramiche, approvato il regolamento a Santa Marinella • Terzo Binario News

Un regolamento molto atteso dai cittadini e che finalmente norma ma anche semplifica l’installazione delle vetrate panoramiche tanto in uso anche in molte abitazioni della nostra città.

Lo riferisce il consigliere comunale Alessio Rosa che nei mesi scorsi su input del sindaco Pietro Tidei e grazie alla preziosa collaborazione del vice sindaco e assessore all’ urbanistica Roberta Gaetani e con il supporto tecnico del dirigente di settore architetto Claudio Gentili ha relazionato in merito ad una importante delibera approvata ieri nell’ ultima seduta di consiglio comunale.

“Il regolamento, – prosegue Rosa-è frutto di un impegnativo e sinergico lavoro e oltre a semplificare, anzi a eliminare complessi iter burocratici a autorizzativi a carico dei proprietari delle abitazioni restituisce anche un decoro urbano all’intera città.

La misura è stata possibile in base la decreto del 2022 che ha esteso tra gli interventi rientranti nella classificazione di “edilizia libera” le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti le cosiddette Ve.Pa.

Alla luce di questa nuova normativa, ed è questa la novità che sarà apprezzata dai cittadini ma anche dagli artigiani locali, la loro istallazione non necessita di una preventiva licenze edilizie Questo però a patto che si rispettino alcune importanti parametri.

Si deve trattare di vetrate panoramiche amovibili come detto che abbiano anche la funzione di protezione dei balconi dagli agenti atmosferici. Mac è anche un’altra opportunità che va verso il rispetto di un efficientamento energetico perché dotare un balcone di una vetrata amovibile significa anche evitare dispersione di calore, nonché parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche. Ovviamente va specificato che non si potranno creare dei veri e propri locali chiusi che andrebbero a varare il volume delle abitazioni o che potrebbero comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile Le vetrate panoramiche al contrario dovranno avere caratteristiche tecnico- costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro, in sintesi non potranno mai andare a modificare la linea architettonica dell’ immobile dove vengono installate Le “Ve.Pa.”, infine dovranno essere prive di montanti verticali e , infine non è ammessa la loro installazione pergolati, pergotende o strutture ad ombreggio. Se il posizionamento elle vetrate rispetta le linee guida inserite nel nuovo regolamento comunale – Conclude Rosa. la loro installazione rientrerà nella cosiddetta edilizia libera ovvero in quella ristretta seria di interventi che non necessitano di preventive autorizzazioni da parte degli uffici urbanistici. Approvando questo regolamento. questa amministrazione sta andando nella giusta direzione che è quella di cercare di dare sempre più risposte alle esigenze degli abitanti, snellire la burocrazia senza mai perdere di vista il rispetto dell’ambiente e del decoro”.